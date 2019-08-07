Москва, , 10:38 — REGNUM

На востоке Москвы задержан подозреваемый в краже денег из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве. С заявлением о краже в территориальный отдел полиции обратилась 88-летняя пенсионерка.

Было установлено, что неизвестный проник в квартиру потерпевшей под видом работника управляющей организации с целью проверки счётчиков воды. Сразу после ухода гостя женщина обнаружила пропажу 70 тысяч рублей. В ходе мероприятий следственных органов был задержан 39-летний иногородний мужчина.

В настоящий момент в районе Богородское возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Москве были задержаны двое мужчин по подозрению в разбойном нападении на водителя такси в районе Северное Измайлово.

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