Москва, , 10:21 — REGNUM

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы планируется создать 90 парков до 2035 года, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, под эти цели будет выделено около 12 тыс. гектаров земли. В настоящее время общая площадь парков в новой части столицы составляет порядка 100 гектаров. Жидкин отметил, что в строительстве парков принимают участие и застройщики, возводящие в ТиНАО новые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Филатов луг» в Новой Москве специалисты создают прогулочный маршрут. Его длина составит около двух километров, там появятся 16 зон отдыха от 50 до 125 квадратных метров. В их обустройстве используют доски хвойных пород деревьев.

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