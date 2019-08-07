Москва, , 10:19 — REGNUM

В Госдуме подозревают, что к сокращению площади пожаров в Сибири привела смена методики подсчета.

«Поменяли методику подсчета площади пожаров, и эти площади уменьшились в разы», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.

Так она прокомментировала сообщение МЧС о сокращении площади лесных пожаров в СФО и ДФО на 25% по данным на 5 августа.

В соцсети один из пользователей язвительно предположил, что власти «выбросили из расчета расстояние между деревьями».

«Ещё не знаю, что, но определенно что — то выбросили», — со смайликом отреагировала Ганзя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в России снова начала расти. На территории России действует 161 лесной пожар на площади 140 247 га, что на 14 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны 6 августа.

Ранее Минтруда объявил о сокращении числа бедных в России после изменения методики подсчета.

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