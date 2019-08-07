Великий Новгород, , 10:18 — REGNUM

Пригородный поезд «Ласточка» (№ 7101), отправляющийся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород в 7:26, по будням с 13 по 31 августа 2019 года будет доезжать только до Чудово. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области, о смене расписания поезда до конца августа региональные власти уведомила АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Поезд будет следовать только до Чудово (станция «Чудово-Московское») в связи с ремонтными работами на участке пути от Чудово до Спасской Полисти.

В выходные дни (17−18 августа и 24−25 августа) утренние «Ласточки» будут следовать по обычному маршруту от Московского вокзала Санкт-Петербурга до Великого Новгорода (с прибытием в 10:17). Такое расписание будет действовать до 31 августа.

От Чудово до Великого Новгорода по рабочим дням пассажирам предлагают добираться на автобусе № 947 «Санкт-Петербург — Сольцы». Он отправляется от автостанции Чудово, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, в 9:20 («Ласточка» из Петербурга прибывает в Чудово в 8:53). Для удобства пассажиров билеты и на «Ласточку» до Чудово, и на автобус от Чудово до Великого Новгорода, будут продаваться в кассе № 6 Московского вокзала. Отмечается, что автобус приезжает в Великий Новгород примерно в то же время, что и «Ласточка» — в 10:20.