Севастополь, , 10:15 — REGNUM

Власти Севастополя окажут помощь семьям утонувших во время отдыха чемпионок по кикбоксингу. Об этом 7 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«Я приношу искренние соболезнования родителям, семьям и друзьям погибших… Это, безусловно, невосполнимая потеря для всего мира кикбоксинга, но в первую очередь — это утрата и невосполнимое горе для семей Фатимы Жагуповой и Элины Гисмеевой. Наша задача — максимально отменить все бюрократические барьеры и помочь родителям погибших», — цитирует пресс-служба слова и.о. губернатора Михаила Развожаева.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл 4 августа. По предварительным данным, одна из девушек нырнула с пирса в волну, несмотря на непогоду, и получила травму. Вторая девушка безуспешно попыталась её спасти.

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