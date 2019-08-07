Севастополь, 7 августа 2019, 10:15 — REGNUM
Власти Севастополя окажут помощь семьям утонувших во время отдыха чемпионок по кикбоксингу. Об этом 7 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл 4 августа. По предварительным данным, одна из девушек нырнула с пирса в волну, несмотря на непогоду, и получила травму. Вторая девушка безуспешно попыталась её спасти.
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