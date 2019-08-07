Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM

В Екатеринбурге в приуроченной ко Дню строителя регате победила команда из Тюменской области. Об этом сообщает издание «ЕАН».

Второй на соревнованиях пришла яхта из Ямало-Ненецкого автономного округа, а третье место заняла команда из Свердловской области. Всего в регате участвовали восемь яхт.

Отмечается, что подобное соревнование проводится впервые в рамках Спартакиады предприятий строительной отрасли.

Напомним, в Екатеринбурге в преддверии празднования Дня города с 11 по 18 августа 2019 года пройдут матчевые гонки первенства мира по парусному спорту. В соревнованиях примут участие команды из Австралии, Аргентины, США, Японии и других стран. Всего на соревнованиях будут представлены 12 государств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пройдёт этап первенства мира по парусному спорту