Оренбург, , 10:07 — REGNUM

В Оренбурге готовится публичная акция протеста против застройки освободившейся после сноса старых двухэтажек площадки. Жители намерены подняться в защиту обустройства зеленого парка, как того обещали муниципальная и областная власти, сообщил корреспонденту ИА REGNUM инициатор митинг экс-депутат горсовета, лидер движения «Левый Фронт» в Оренбургской области Нурлан Мунжасаров.

Уведомлении об акции подано в мэрию. Планируется, что в митинге на территории сквера им. Ю. Гагарина 16 августа примут участие до 1 тыс. человек.

По словам Мунжасарова, чиновники не могут не одобрить заявку, но могу предложить иное место проведения мероприятия. Однако для организаторов это не принципиальный момент.

Приглашения на митинг намерены отправить врио губернатору Денису Паслеру, мэру Оренбурга Дмитрию Кулагину. Хотя, как признался Мунжасаров, эти чиновники и вряд ли придут.

Главным лозунгом акции станет требование «Нам нужен парк!». Инициатор акции отметил, что ветхие дома по проспекту Гагарина (от ул. Алтайской до Восточной) снесли в 2018 году. Весной 2019 года врио главы Оренбуржья и глава Оренбурга обещали, что на освободившейся площадке обустроят парк. Однако сейчас возникли подозрения, что вместо парка появится высотка или даже несколько многоэтажных жилых домов. При готовой инженерной инфраструктуре место очень привлекательно.

Также Мунжасаров сообщил, что в 2014—2015 годах, когда он был депутатом горсовета, к нему обратился житель одной из двухэтажек и поведал о том, что при оформлении недвижимости ему вдруг заявили, что дом отсутствует, а на этом месте стоит 16-этажка. Тогда все списали на техошибку. Однако сейчас этот момент вспомнился. Есть опасения, что проект застройки был уже давно.