Магас, , 09:59 — REGNUM

Бандит, уничтоженный в ходе спецоперации в ингушском селе Вознесенское, был вербовщиком в ряды террористической организации. Он планировал совершить теракт и выехать в Сирию для участия в незаконных военных действиях на стороне боевиков. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«Он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, вынашивал намерения совершить террористический акт и последующий выезд на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности МТО (международной террористической организации)», — говорится в сообщении НАК.

Напомним, сегодня в Ингушетии в ходе проведения спецоперации был уничтожен местный житель, который засел в одном из домов в селении Вознесенское Малгобекского района. На предложение сдаться он ответил огнем по силовикам и был нейтрализован.

Как сообщало ИА REGNUM, утром, в 04:30, решением оперативного штаба в селе был введен режим контртеррористической операции. В ходе боестолкновения никто из силовиков и местных жителей не пострадал. На месте происшествия обнаружены готовое к применению СВУ, гранаты, автомат и боеприпасы.

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