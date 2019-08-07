Красноярск, , 09:59 — REGNUM

Двадцать вторая по счёту Международная летняя школа юридического института, посвящённая европейскому праву, стартовала в Сибирском федеральном университете. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.

Участниками школы стали 60 студентов из вузов Германии, Австрии и России. Обучение проходит на трёх языках: русском, английском и немецком. Основные занятия школы будут представлены в трёх секциях: основы российского права для немецких студентов, немецкое право для российских студентов, энергетическое право для российских и иностранных студентов. Мероприятие продлится до 18 августа.

«Наша школа поможет составить представление об основных отраслях российского права, о методике преподавания, познакомиться с основами русского языка, а также получить возможность знакомства с российской культурой и общения с русскими студентами и преподавателями», — отметила директор ЮИ Ирина Шишко в приветственном слове на открытии школы.

По окончании школы все участники получат сертификаты, которые можно предъявить для зачёта в своём вузе в качестве дисциплины, которую они изучали в другом вузе по выбору.

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