Республика Словения, , 09:59 — REGNUM

В Словении растёт недовольство местных фермеров участившимися нападениями волков на стада домашних животных. В это связи владельцы скота потребовать отставки министра окружающей среды Симона Зайца и выразить чёткое требование обезопасить сельские территории от диких животных.

Общенациональная протестная акция должна состояться 10 августа. Её назначил профсоюз фермеров Словении. Мероприятие пройдёт в городе Велике Лашче под девизом «Словения не будет зверинцем». Инициативу профсоюза поддержали в Словенской народной партии.

Напомним, летом 2019 года правительство Словении разрешило отстрел 175 медведей и 11 волков, однако фермеры считают, что этого недостаточно. По данным словенской государственной службы лесов, за шесть месяцев 2019 года хищники напали на 516 домашних животных, что в два раза больше показателей 2018 года.