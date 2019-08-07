Кёльн, Германия, , 10:47 — REGNUM

Соучредитель премии The Game Awards Джефф Кейли сообщил, что на предстоящей выставке gamescom 15 крупнейших студий-разработчиков представят новый игровой контент. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте 6 августа.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1158741623200600064

В рамках выставки студии представят как различные обновления для своих проектов, так и совершенно новые игры. Отдельно Кейли отметил, что японский геймдизайнер Хидео Кодзимо лично покажет новый трейлер Death Stranding.

Gamescom — это ежегодная международная игровая выставка, которая традиционно проходит в немецком городе Кёльн. Gamescome 2019 стартует 19 августа, а участие в нём примут крупнейшие компании-разработчики: Bungie, 2K, Epic Games, Ubisoft и другие.

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