Якутск, , 10:07 — REGNUM

Чукотский автономный округ возглавил ТОП-5 регионов за 2018 год по количеству врачей на 10 тыс. населения, предаёт корреспондент ИА REGNUMна основании данных Минздрава РФ.

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На первом месте с количеством врачей оказалась Чукотка. Здесь на 10 тыс. населения было 65,5 врачей. На третьем месте — Колыма — 55,2. А пятое место поделили Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия — 51,3.

Меньше всего специалистов на Дальнем Востоке в Еврейской автономной области — 27,8 на 10 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня в тройке регионов с самым маленьким количеством врачей — 26,8.