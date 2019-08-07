Хараре, , 09:48 — REGNUM

Организация Объединенных Наций (ООН) активизировала свой чрезвычайный призыв к разрешению кризиса в Зимбабве, предупреждая о том, что более пяти миллионов человек, треть населения, будут нуждаться в продовольственной помощи до следующего урожая, передает ВВС Africa.

Страна на юге Африки страдает от последствий засухи, циклона и серьезного экономического спада.

«Мы говорим о людях, которые действительно будут голодать, если мы не поможем им», — сказал глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли.

Он добавил, что ВПП увеличила запрашиваемую сумму помощи до 331 млн долларов США.

«Мы столкнулись с засухой, подобную которой мы не видели долгое время. У нас нет роскоши медлить, пока горит Рим», — сказал Бизли.

В этом году урожай кукурузы не удался, и, по оценкам правительства, к следующему марту половина жителей страны будет нуждаться в продовольственной помощи. Но проблемы Зимбабве частично созданы человеком, считают в ВПП.