Оренбург, , 09:24 — REGNUM

В Оренбургской области широкий резонанс вызвал опубликованный в интернете ролик, где педиатр пришла к маленькому пациенту, не имея в своем арсенале шпателя. На просьбу принести ложку мать ребенка закатила скандал, который и запечатлела на видео.

«Не считаю ситуацию критичной, поскольку чистая ложка вполне может заменить шпатель, так как ложка — предмет индивидуального пользования. К сожалению, мама ребёнка отказала врачу предоставить ложку для осмотра, что явилось причиной конфликта. Считаю, что доктор адекватно вышла из сложившейся ситуации, не ответив на конфликтное поведение мамы, предложив сходить за шпателем в поликлинику и вернуться для продолжения осмотра», — прокомментировала и.о. министра здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.

Как отметили в минздраве, мать ребенка впоследствии отказалась от повторного осмотра этим педиатром, пришлось отправлять для помощи заболевшему ребенку другого доктора. Татьяна Савинова обратилась к родителям с просьбой «быть поконструктивнее, поскольку у педиатров и у родителей одна цель — здоровье детей».

Стоит отметить, видеоролик спровоцировал множество разных комментариев, но в большинстве случаев пользователи встали на сторону педиатра, констатируя, что педиатр без шпателя — это уже обыденное явление, а во главе угла должен стоять осмотр ребенка, диагноз и назначение лечения. Некоторые комментаторы также отметили, что пока женщина конфликтовала, врача ждали другие маленькие пациенты.