Оренбург, 7 августа 2019, 09:24 — REGNUM
В Оренбургской области широкий резонанс вызвал опубликованный в интернете ролик, где педиатр пришла к маленькому пациенту, не имея в своем арсенале шпателя. На просьбу принести ложку мать ребенка закатила скандал, который и запечатлела на видео.
Как отметили в минздраве, мать ребенка впоследствии отказалась от повторного осмотра этим педиатром, пришлось отправлять для помощи заболевшему ребенку другого доктора. Татьяна Савинова обратилась к родителям с просьбой «быть поконструктивнее, поскольку у педиатров и у родителей одна цель — здоровье детей».
Стоит отметить, видеоролик спровоцировал множество разных комментариев, но в большинстве случаев пользователи встали на сторону педиатра, констатируя, что педиатр без шпателя — это уже обыденное явление, а во главе угла должен стоять осмотр ребенка, диагноз и назначение лечения. Некоторые комментаторы также отметили, что пока женщина конфликтовала, врача ждали другие маленькие пациенты.