Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM

В США в возрасте 88 лет скончалась лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон, автор таких романов, как «Возлюбленная», «Сула» и других. Об этом 7 августа сообщает Associated Press.

Тони Моррисон умерла в понедельник вечером, 5 августа, в медицинском центре Нью-Йорка после непродолжительной болезни. «Тони Моррисон мирно скончалась… в окружении семьи и друзей», — говорится в заявлении семьи Моррисон.

В 1993 году Моррисон стала первой женщиной афроамериканкой, получившей Нобелевскую премию по литературе.

Моррисон является автором таких романов, как «Возлюбленная», «Песнь Соломона», «Дом», «Боже, храни моё дитя».