Ачинск, Красноярский край, , 09:10 — REGNUM

Из Красноярска в Ачинск 7 августа в 11:00 отправилась электричка, которая доставит домой 289 человек, эвакуированных 5 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ачинска.

Поезд должен прибыть на станцию Ачинск-1 в 14:10 по местному времени.

Затем развозить людей по домам будут на автобусах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Ачинский район Красноярского края приходит в себя после ЧП в воинской части. В результате пожара и взрывов 5 августа, по данным следствия, погиб один человек. По информации краевых властей, за медпомощью обратились 13 человек, шестерым потребовалась госпитализация. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах был введён режим ЧС, людей эвакуировали из опасной зоны.

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