Гисеньи, , 09:09 — REGNUM

Власти Руанды намерены запретить ученикам ежедневно пересекать границу с ДР Конго для посещения школ в соседнем городе Гома из-за опасений в связи с эпидемией Эболы, передает BBC Africa.

Министр здравоохранения Руанды Дайан Гашумба заявила, что вместо этого ученики будут зачислены в школы в Руанде. Гашумба входила в состав делегации, которая в понедельник, 5 августа, отправилась в Гисеньи, руандийский город, граничащий с конголезской Гомой. Представители делегации предупреждали местных жителей ограничить свою трансграничную деятельность.

Отмечается, что студенты университетов и учащиеся средних школ из Руанды часто зачисляются в образовательные учреждения в соседней Гоме, где установлена более низкая плата за обучение. Сотни из них пересекают границу каждый день.

Гома в настоящее время столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, которая уже вызвала гибель троих человек, начиная с июля 2019 года. В прошлый четверг, 1 августа, власти Руанды временно закрыли границу с ДР Конго, но вновь открыли ее через восемь часов из-за давления со стороны международного сообщества.