Москва, , 09:00 — REGNUM

Второй тоннель между станциями метро «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов» начали строить в Москве, сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Тоннель прокладывается для реализации проекта Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.

«На юго-западе БКЛ начали строить второй тоннель от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов». Тоннель протяженностью 1200 метров пройдет под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии московского метро», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют построить порядка 80 новых станций до конца 2027 года. Об этом заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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