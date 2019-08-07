Махачкала, , 09:04 — REGNUM

Пятнадцать модульных фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Дагестане до конца 2019 года. Под их строительство уже определены территории и выделены земельные участки, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе минздрава республики.

ФАПы появятся в малых населенных пунктах республики. Среди них изолированный от внешнего мира остров Чечень, а также села Ахвахского, Ахтынского, Ботлихского, Гунибского, Лакского, Табасаранского, Цумадинского и Цунтинского районов.

Средства на закупку модульных медицинских пунктов в регион направлены из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Новые ФАПы будут состоять из комнаты для приема пациентов, процедурного кабинета, санитарной комнаты, помещения для хранения медикаментов и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан оказался в числе субъектов России, отстающих в исполнении нацпроекта «Здравоохранение». В частности, по данным правительства РФ, республика не предоставила участки под установку модульных ФАПов. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев раскритиковал власти субъекта за такую ситуацию и дал поручение «принять исчерпывающие меры» для исправления положения.

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