Москва, , 08:57 — REGNUM

В лесопарках Москвы в рамках проекта «Наше дерево» высадят более 2300 деревьев в честь новорожденных (1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков), сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: На озеленение Москвы выделят 199 млн рублей

В мэрии пояснили, что в 2019 году у москвичей появилась возможность высадить дерево в одном из парков в честь рождения ребенка.

Все желающие сами могут выбрать парк и породу дерева на специальной интерактивной карте на портале mos.ru.

Осенью в 27 столичных парках планируется посадить дубы, сосны, клены и другие деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в апреле стартовалвесенний этап акции «Миллион деревьев».

Ранее на эту тему: В Москве стартует весенняя акции «Миллион деревьев»