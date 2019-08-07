Махачкала, , 08:56 — REGNUM

На водных объектах Дагестана с начала купального сезона погибли 22 человека, 11 из которых — дети. Об этом было сказано на прошедшем 6 августа в правительстве республики совещании по предупреждению несчастных случаев на воде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Участники заседания констатировали, что одной из основных причин трагедий, помимо неумения плавать, является купание в необорудованных, запрещенных местах, а также при неблагоприятных погодных условиях. Однако основополагающим фактором несчастных случаев является оставление детей без присмотра родителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Бабаюртовском районе Дагестана во время купания в Каспийском море утонули трое подростков 12−14 лет. Их тела были найдены родственниками и местными жителями лишь на следующий день.