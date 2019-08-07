Симферополь, , 08:49 — REGNUM

Сонное (Горчаковское) кладбище под Севастополем определено как объект культурного наследия, соответствующее решение принято на научно-методическом экспертном совете при управлении охраны объектов культурного наследия города. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.

По словам доцента кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ Владимира Руева, в Севастополе нет единого центра захоронения обнаруженных останков участников Первой обороны города, и Сонное кладбище может стать подобным местом.

«Это кладбище можно сделать таким центром, если мы пропишем соответствующие решения», — выступил с инициативой Руев.

Вместе с тем предложение археолога, несмотря на поддержку совета, воплотится в жизнь нескоро — ещё на рубеже XX/XXI веков кладбище было разграблено, и в настоящее время находится в плачевном состоянии.

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