Ачинск, Красноярский край, , 08:48 — REGNUM

Эвакуированные отдыхающие из лагеря «Сокол» 7 августа вернутся в Ачинск (Красноярский край) из пунктов временного размещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ачинска, ссылаясь на информацию руководителя управления образования Татьяны Быковой.

По словам Быковой, сейчас дети и персонал находятся в школах города Назарово.

«В связи с отменой режима ЧС на территории города, главой Ачинска Илаем Ахметовым принято решение доставить детей домой», — проинформировала Быкова.

Лагерь «Сокол» готовится к новому сезону.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ачинском районе Красноярского края 5 августа произошло ЧП. В результате пожара и взрывов в воинской части пострадали 13 человек, шестеро госпитализированы. По данным следствия, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Людей пришлось эвакуировать из опасной зоны, сейчас они возвращаются домой.

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