Курск, , 08:44 — REGNUM

В одном из пострадавших от массового мора пчёл регионе — Курской области жители решили создать независимый союз пчеловодов. В соцсетях уже появилась профильная группа «Спасём пчел! За справедливость!», в которой предлагается объединиться, чтобы «единой силой добиться правды, справедливости, и компенсации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

«После встречи с пчеловодами области принято решение создать свой, нормальный Союз пчеловодов», — отметил инициатор Андрей Малыхин из Курской области, предложив официально зарегистрировать союз.

Известно, что в области, в которой одной из немногих пострадавших регионов пострадавшим пчеловодам выплачивают компенсацию, уже подано 244 заявления на сумму около 15 млн рублей.

Между тем Малыхин на своей странице отмечает, что далеко не у всех пострадавших принимают документы на компенсацию, хотя сроки ещё не истекли:

«Ко мне обратились пострадавшие от мора пчеловоды из Тимского района. Они пожаловались, что 6 августа в комитете АПК Курской области у них не приняли документы на компенсацию! Это при том, что замгубернатора А.М. Золотарев официально заявил о продлении сроков подачи документов до 8 августа».

Напомним, с июня 2019 года российские пасечники жалуются на массовую гибель пчелосемей, называя среди причин нарушение использование агрохимикатов при обработке полей. Всего в числе пострадавших — 25 регионов, в которых погибло 1,3% от общего российского пчелиного «поголовья». Больше всего проблема затронула регионы Поволжья, в том числе Татарию, Удмуртию, Башкирию. О массовом море пчёл жаловались пчеловоды Курской, Тамбовской областей, Алтая и многих других регионов.

На фоне проблемы Минсельхоз РФ посредством законопроекта решил вернуть Россельхознадзору надзорные функции за использованием пестицидов, которых его лишили в 2011 году.

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