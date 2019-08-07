Чебоксары, , 08:39 — REGNUM

В Чувашии число заболевших ВИЧ-инфекцией в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 2,3%. Всего в республике выявлено около 3,1 тыс. больных, из них свыше 800 умерли. Такие данные приводит республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные республиканского центра по профилактике

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Rc-spid.med.cap.ru

Согласно представленным данным, в Чувашии в I полугодии 2019 года выявлено 165 новых случаев ВИЧ-инфекции (в I полугодии 2018 года — 161). Всего с начала регистрации заболевания в Чувашии выявлено 3095 больных с ВИЧ, из них умерли 804 человека, при этом у 228 человек болезнь перешла в стадию СПИД. Напомним, первый случай заражения в России зарегистрирован в 1987 году.

По данным учреждения, в Чувашии на 30 июня 2019 года с диагнозом ВИЧ/СПИД живут 2368 человек — это не только жители республики, но и других регионов, находящиеся в Чувашии. На диспансерном учете состоят 2206 ВИЧ-инфицированных, что составляет 93,2% от числа подлежащих, в том числе 2151 житель Чувашии и 55 жителей других регионов, из них 97 больных в стадии СПИД.

Показатель пораженности на 100 тыс. населения — 192,9. Показатель первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Чувашии в I полугодии 2019 года составил 13,4 в расчёте на 100 тыс. человек населения, что на 2,3% больше к аналогичному прошлогоднему уровню. Выше среднереспубликанского уровень заболеваемости зарегистрирован по итогам полугодия в Шумерлинском (59,5 на 100 тыс. населения), Марпосадском (41,8), Шемуршинском (33,3), Порецком (25,2), Алатырском (21,1), Цивильском (19,8), Аликовском (19,7) районах и Новочебоксарске (21,2).

Высокие показатели пораженности ВИЧ-инфекцией за весь период регистрации на 100 тыс. населения наблюдаются в Канаш (447,4), Новочебоксарске (237,4), Марпосадском (403,6), Козловском (337,1) и Канашском (289,6) районах.