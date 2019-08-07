Грозный, , 08:36 — REGNUM

Двое жителей Чечни, спасшие ребенка, едва не упавшего с пятого этажа, получили благодарность и ведомственные награды от руководства МВД по республике. Со спасителями 6 августа встретился министр внутренних дел Руслан Алханов. Он отметил, что «подобные случаи спасения детей всегда вызывают искреннюю благодарность и восхищение мужественными поступками тех людей, кто первыми приходит на помощь».

Напомним, видеокадры спасения шестилетнего ребенка, висевшего на окне многоэтажного здания, появились в сети интернет в начале августа. Как установлено, инцидент произошел в Доме моды. Мальчик не смог открыть дверь в общественном туалете и решил выбраться из помещения через окно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону. Одной рукой он держался за подоконник, а сам стоял на трубе, торчащей из стены дома.

На помощь мальчику бросились полицейский полка ППСП УМВД России по городу Грозному Адам Джамаев и уроженец села Валерик Ачхой-Мартановского района Аслан Динаев. Он, стоя на подоконнике, придерживаемый полицейским, подхватил мальчика одной рукой и втащил его в окно.

Читайте также: Мальчика, повисшего на окне многоэтажки, спасли в Чечне (видео)