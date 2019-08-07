Москва, , 08:23 — REGNUM

В Москве сегодня, 7 августа, в первую половину дня сохранится влияние погожего гребня антициклона, после полудня скользнет теплый атмосферный фронт, сообщают Метеовести.

Так, днем в столице облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, вечером местами возможна гроза.

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Температура воздуха днем в Москве +20…+22 градуса, в Подмосковье +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, июль 2019 года в Москве стал самым холодным в XXI веке. Так, средняя температура воздуха составила +16,8 °С, что на 1,4 °С ниже климатической нормы. Таким холодным второй месяц лета в столице не был уже с 1987 года, когда средняя температура этого месяца оказалась точно такой же.

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