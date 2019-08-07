Москва, , 08:20 — REGNUM

Музеи Москвы реализуют идеи в сфере цифровых технологий, сообщает 7 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Так, переводятся в цифровой формат фото‑ и видеоматериалы. Это реализовано в Государственном музее Владимира Высоцкого, где собрана фонотека Владимира Семёновича. Также оцифровку проходят редкие книги и рукописи, их размещают на тематических интернет-порталах.

Для экспонатов московских музеев создаются QR-коды и каналы на YouTube с роликами обзоров. Также во многих музеях города действует единый цифровой билет, который продаётся на сайтах учреждений.

«По таким билетам можно посетить, к примеру, Музей Москвы или Государственный Дарвиновский музей», — говорится в информации.