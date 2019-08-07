Москва, , 08:15 — REGNUM

По итогам первых шести месяцев текущего года количество несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс., сообщает 7 августа «Коммерсантъ».

Фармацевтика Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что несостоявшиеся госзакупки составляют более четверти от всего объемя тендеров за первое полугодие 2019 года. Всего состоявшимися за указанный период признаны 163,4 тыс. тендеров.

Так, 55,6 тыс. тендеров не состоялись из-за отсутствия заявок, 2,8 тыс. были отменены в результате отказа от размещения заказа, еще 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников, пишет издание.

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По данным экспертов, большинство несостоявшихся тендеров — региональные, речь идет о таких лекарствах как натрия хлорид, декстроз, преднизолон. Среди федеральных чаще всего срывались аукционы на препарат ламувидин, являющимся одним из основных препаратов, закупаемых для ВИЧ-инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал стабильными поставки жизненно важных и дорогостоящих лекарств. Министерство здравоохранения, отметил он, не сигнализировало о каких-либо проблемах в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами.

Также отметим, ранее в России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.

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