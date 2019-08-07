Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM

Спад воды в реке Селенга возле столицы Бурятии продолжается. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, снижение составило 12 см.

«В настоящее время наблюдается снижение уровня воды в бассейне р. Джида (снижение за сутки на 19 см), а также снижение уровня воды в р. Селенга на территории Монголии (гидропост Сухэ-Батор), на 06.08.2019 — 21 см», — отметили в ведомстве.

Шестого августа врио главы администрации города Игорь Шутенков сообщил, что уровень Селенги впервые за последние дни опустился ниже двух метров, добавив, впрочем, что расслабляться рано.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа уровень воды в реке Селенга в районе Улан-Удэ достиг пика, составив 210 см. В тот же день МЧС прогнозировало при наихудшем сценарии подтопление низменной части города в течение двух суток.

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