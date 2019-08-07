Магас, , 07:58 — REGNUM

В Ингушетии с утра 7 августа действует режим контртеррористической операции. Как уточнили в оперативном штабе республики, особый режим введён на территории селения Вознесенское Малгобекского района с 04:30 мск.

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Решение о введении КТО было принято начальником УФСБ России по Республике Ингушетия. Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие. Напомним, режим КТО предполагает временные ограничения для всех находящихся в районе проведения операции.

Других подробностей не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ингушетии силовики провели спецоперацию по задержанию и ликвидации членов бандподполья. Двое боевиков были блокированы в городе Назрань. Переговоры силовиков о добровольной сдаче ни к чему не привели, бандиты открыли огонь. Ответным огнём оба злоумышленника были ликвидированы.

Добавим, что, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году на территории Северо-Кавказского федерального округа было ликвидировано 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду. Кроме того, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек.