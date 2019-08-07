Москва, , 07:57 — REGNUM

Услуга по изменению сведений для получения мер социальной поддержки стала самой популярной в офисах «Мои документы» в Москве, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Она возглавила рейтинг социальных услуг, которые оказываются в офисах. Всего поступило 29,5 тыс. обращений за три месяца. На втором месте услуга подтверждения статуса малоимущей семьи — 10,7 тыс. обращений. За предоставлением санаторно-курортных путёвок федеральным льготным категориям обращали 8,7 тыс. раз. На четвёртом месте — обращения за путёвками льготниками по столичным спискам. Пятая по популярности социальная услуга связана с предоставлением звания «Ветеран труда».

В сообщении отмечается, что перевод социальных услуг в ведение центров начался 6 мая 2019 года, а завершился 1 июля. Всего за это время в офисы поступило 83 тысячи обращений.