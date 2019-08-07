Оренбург, , 07:41 — REGNUM

В Оренбурге Зауральную рощу намерены превратить в центральный городской парк культуры и отдыха. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, сейчас создается экспертный совет по проработке вопроса.

Чиновники ждут от населения предложений относительно о преобразования Зауральной рощи. На официальном интернет-портале города и в официальных аккаунтах администрации муниципалитета в социальных сетях ведется голосование.

Планируется, что обсуждение будет всесторонним: учтут мнение рядовых горожан, а также тех общественников, архитекторов, чиновников и предпринимателей, которые входят в экспертный совет.

«Следует признать, что этот большой лесной массив, расположенный в центре города, давно нуждается во внимании властей. К сожалению, Зауральная роща несколько утеряла свой статус и свое функциональное предназначение, хотя оренбуржцы с удовольствием идут туда отдыхать», — отметил глава Оренбурга Дмитрий Кулагин.

Добавим, зоной отдыха горожан южный берег Урала стал с начала XIX века. В 1940 году Зауральная роща стала получает название парка им. В.П. Чкалова. Исторический центр города с Зауральной рощей соединяет пешеходный белый мост, построенный на смену деревянному в 1980-е годы.

Напомним, в конце 2017 года в Оренбурге начали благоустройство набережной Урала, реставрации подвергли объект культурного наследия — спуск к реке. Правда ремонт оказался неудачным и потребовал повторного капитального ремонта. Со стороны исторического центра к Уралу обустроили еще один спуск — деревянный. На набережной установили скамейки, организовали детские площадки. Реализация проекта благоустройства вызвала нарекания со стороны общественности, например, нарекания вызвала установка перголы (тогда как в летний зной необходима беседка с кровлей); отсутствие возможности для спуска маломобильных граждан по деревянной лестнице; газоны.

Противоположная часть набережной также нуждается в обустройстве. Горожане надеются, что к ее благоустройству будет грамотный подход, а реализация проекта парка избежит критики.

Читайте ранее в этом сюжете: Что стало причиной дефектов на памятнике в Оренбурге после ремонта?