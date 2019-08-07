Москва, , 07:36 — REGNUM

Пассажиры московского метро стали чаще оплачивать поездки с помощью банковских карт или смартфонов через терминалы, расположенные на турникетах, сообщает 7 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

С начала года популярность способа оплаты выросла в 15 раз — с 3 тыс. в день до 44 тыс. Для операции на терминале подходят бесконтактные карты с технологиями PayPass и PayWave. Стоимость проезда при этом составляет 42 рубля, что дороже, чем по карте «Тройка» (38 рублей), но дешевле, чем по билету «Единый» (55 рублей).

«Пассажиры экономят в утренние и вечерние часы пик до восьми минут, поскольку могут миновать кассы и не стоять в очереди за проездным билетом», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.