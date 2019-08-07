Тюмень, 7 августа 2019, 08:21 — REGNUM
В Тюменской области наблюдается резонансный случай борьбы за нравственность. Бывшая чиновница Анна А. из Тюмени, потерявшая работу из-за откровенной фотосессии для журнала «Плейбой», не может трудоустроиться даже на низкооплачиваемое место. Об этом молодая женщина написала на своей странице в «Инстаграм», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участница фотосессии для мужского журнала сообщает, что она не может найти работу в Тюмени «даже за небольшие деньги».
По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения, молодую женщину не трудоустроили в окружную больницу №2 города Тюмени «по объективным причинам». Кроме того, общалась она не с главным врачом, а с экономистами.
Впрочем, ряд юристов уже выступил с комментариями по поводу трудовой дискриминации молодой женщины. Некоторые выражают готовность помочь ей отстоять свои права. На странице Анны А. закономерно появились приглашения «в гости», в том числе и за рубеж.