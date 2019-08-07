Тюмень, , 08:21 — REGNUM

В Тюменской области наблюдается резонансный случай борьбы за нравственность. Бывшая чиновница Анна А. из Тюмени, потерявшая работу из-за откровенной фотосессии для журнала «Плейбой», не может трудоустроиться даже на низкооплачиваемое место. Об этом молодая женщина написала на своей странице в «Инстаграм», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У меня колоссальный долг за ипотеку, заканчивается кредитка, чем её перекрывать я не знаю. Продаю квартиру. Мне негде будет жить. Ни работы, ни парня, ни квартиры. Со мной не общается отец, потому что я бесстыдствую на всю страну», — жалуется Анна А. подписчикам.

Участница фотосессии для мужского журнала сообщает, что она не может найти работу в Тюмени «даже за небольшие деньги».

«Как будто я уголовку совершила ! Никто не берет на работу. Хоть бы прямо сказали что из-за скандала. Но они придумывают кучу причин — внезапно перестаёт требоваться вакансия или есть лучший кандидат. Только главврач в ОКБ №2 честно сказал, что из-за фоток не возьмёт. Короче меня выселяют из Тюмени…», — пишет опальная экс-чиновница.

По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения, молодую женщину не трудоустроили в окружную больницу №2 города Тюмени «по объективным причинам». Кроме того, общалась она не с главным врачом, а с экономистами.

Впрочем, ряд юристов уже выступил с комментариями по поводу трудовой дискриминации молодой женщины. Некоторые выражают готовность помочь ей отстоять свои права. На странице Анны А. закономерно появились приглашения «в гости», в том числе и за рубеж.