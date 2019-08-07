Иркутск, , 07:30 — REGNUM

Работники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совершили настоящее географическое открытие, проводя проверку в одном из сетевых магазинов Иркутска.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Госинспектором карантинного фитосанитарного контроля обнаружены прилавки с яблоками, происхождением которых значится Европа», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Однако в Россельхознадзоре напомнили о продовольственном эмбарго из ЕС и других стран из-за антироссийских санкций. При этом, согласно документам, яблоки из Европы на самом деле поставлялись из Сербии.

«Тем самым установлено, что ТЦ «Абсолют» намеренно вводил покупателей в заблуждение. В присутствии представителей надзорного ведомства, продавцы изменили надписи над прилавками, но переклеивать ценники с недостоверной информацией не потрудились», — сообщили в ведомстве.

Таким образом работники магазина, коварно полагавшие, что Сербия — это Европа, и пытавшиеся уверить в этом покупателей, оказались посрамлены.

Добавим также, что часто санкционные продукты ввозятся в Россию через третьи страны. Как сообщало ИА REGNUM, в июне была уничтожена партия литовского сыра, ввезенного из Казахстана.

Читайте также: В России уничтожена партия санкционного сыра из Казахстана