Оренбург, , 07:17 — REGNUM

В Оренбурге областное отделение КПРФ заявило о том, что готово объявить сбор средств на реконструкцию памятника Ленину, который демонтировали из-за аварийного состояния осенью 2018 года в одноименном сквере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Заксобрания Оренбургской области.

По словам депутата Законодательного собрания Сергея Романенко, он побывал на складе, где хранится статуя вождя пролетариата, чтобы проверить условия хранения. Открыть деревянный короб сотрудники Росимущества отказались, чтобы не допустить нарушения температурно-влажностного режима.

Депутат так и не получил ответ на вопрос о сроках возвращения памятника на законное место. КПРФ в случае отсутствия финансов для реконструкции готова объявить сбор средств гражданами и внести свой посильный вклад в возвращение памятника на место.

Напомним, что «Памятник В. И. Ленину — один из первых памятников в стране, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 году» является объектом культурного наследия. Собственником является Территориальное управления Росимущества.

В сентябре 2018 года в минкультуры региона подчеркнули, что перед собственником стоит задача изыскания необходимых на реставрацию и восстановление средств, а вопрос реставрации памятника поставлен на особый контроль правительства Оренбургской области.

В настоящее время место, где ранее находилась статуя Ленина, огорожено забором. А в апреле 2019 года с лицевой стороны объект культнаследия закрыли баннером с изображением целого памятника.

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