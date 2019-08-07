Ачинск, Красноярский край, , 06:58 — REGNUM

Порядка одной тысячи звонков поступило на телефоны горячих линий в Ачинске за минувшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 августа в администрации города.

«В настоящее время ведётся аналитика обращений граждан и взаимодействие с оперативным штабом», — говорится в сообщении властей.

Большая часть звонков связана со сроками снятия ЧС (в Ачинске режим ЧС снят — прим. ИА REGNUM ). Также дозвонившиеся задают вопросы, касающиеся поиска родственников и способов доставки эвакуированных. Звонят и жители деревни Каменка Ачинского района.

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Жителей, обнаруживших какие-либо опасные предметы, просят не прикасаться к ним и сразу звонить на горячую линию по телефонам 6−13−13; 6−13−14; 6−13−28; 6−13−48; 6−13−59; 6−13−66. Для жителей Каменки — 5−40−43. Код Ачинска — 8(39 151).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в воинской части в Ачинском районе Красноярского края начался пожар, затем последовали взрывы. Пострадали 13 человек. Население пришлось эвакуировать из опасной зоны.

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