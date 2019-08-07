Горно-Алтайск, , 06:10 — REGNUM

В министерстве здравоохранения Республики Алтай прокомментировали коллективное обращение работников алтайского Центра медицины катастроф. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По словам министра Андрея Макина, история началась ещё в середине июня, когда в минздрав поступило коллективное письмо за подписью 40 сотрудников центра с жалобой на директора Сергея Зенцова. Однако вместо разбирательств по существу обращения, последний провёл в учреждении внутренний аудит за 2018 год и за май-июнь 2019 года, выявив «факты несоответствия показаний расходов топлива по системе ГЛОНАСС с показаниями, указанными сотрудниками Центра в путевых листах».

По инициативе минздрава и руководства центра, материалы внутреннего аудита направлены в городской отдел внутренних дел для юридической оценки.

«Сведения, указанные в обращении сотрудников в отношении руководителя Центра, подтвердились лишь частично. Большая часть работников учреждения не согласна с текстом обращения и фактом его обнародования в средствах массовой информации», — отметили в минздраве.

Тем не менее, 8 августа пройдёт встреча зампреда правительства республики Игоря Коршунова и министра здравоохранения с коллективом учреждения и представителями организации профсоюза работников здравоохранения. Руководитель последней Елена Григоренко уже призвала решать внутренние конфликты без передёргиваний и громких выступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, второе по счёту коллективное письмо с требованием отстранить от должности Сергея Зенцова подписали около 80 человек. Сотрудники пожаловались на нездоровую обстановку в коллективе, которая сложилась в том числе из-за руководства.

«Мы хотим адекватного руководителя, который будет думать не только том, чтобы заработать как можно больше денег для себя, но и о вверенном ему коллективе, от работы которого зависит жизнь и здоровье граждан», — говорится в письме.

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