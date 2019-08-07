Челябинск, , 06:06 — REGNUM

В Челябинской области на антитеррористические мероприятия в школах потратят 109,5 млн рублей. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки региона Елена Коузова.

Эти средства направляют из местных бюджетов, уточнила чиновница. По её словам, деньги идут на оснащение школ видеонаблюдением, сигнализацией, тревожными кнопками и ограждением.

Напомним, 97% школ уже имеют тревожные кнопки, а 96% — ограждение. Ещё 80% оснащены средствами видеонаблюдения о сроком хранения записей в 30 дней.

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