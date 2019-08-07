Владивосток, , 05:34 — REGNUM

Первый вице-губернатор края Вера Щербина поставила свою подпись под новой управленческой структурой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В новом формате краевые органы исполнительной власти заработают с 1 января 2020 года. В краевом правительстве будет сформировано 20 министерств. В настоящее время в краевой администрации действует 37 департаментов, очевидно, функционал некоторых структур будет объединён под одно министерство, кроме того, ряд департаментов будет преобразован в агентства.

Министерства будут состоять из управлений и отделов, в агентствах, департаментах и инспекциях будут только отделы.

Впервые идею преобразовать краевую администрацию в правительство предложил ещё исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко, однако реализовать задуманное смог только нынешний губернатор Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках административной реформы, которая предполагает преобразование краевой администрации в правительство, зарплаты высших чиновников будут увеличены в разы, что потребует дополнительно 211 млн рублей, которые, по мнению первого вице-губернатора Веры Щербины, будут изысканы в рамках существующего бюджета.