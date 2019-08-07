Казань, , 05:20 — REGNUM

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения выразил обеспокоенность тем, что в республике наблюдается снижение численности сельчан и их активности. За 20 лет потери составили свыше 100 тыс. человек. На начало 2019 года на селе живут 900 тысяч жителей при общей численности региона 3,898 млн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За прошлый год мы потеряли ещё 3,5 тысяч человек. Плюсуют только некоторые пригородные районы, в том числе по присутствующим Пестрецы, Лаишево, Высокая Гора, но это не приводит у них к адекватному увеличению занятых в сельской местности, наоборот, их численность снижается», — заявил Ахметов, отметив, что ведомство со своей стороны делает всё возможное, чтобы повысить деловую активность на селе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике уже не первый год наблюдается естественная убыль населения. При этом она фиксируется не только в сельской местности, но и в городах. Так, по данным Татарстанстата, за пять месяце 2019 года естественная убыль населения составила почти 1 тыс. человек: было 17,239 тыс. новорожденных и 18,2 тыс. умерших.

На начало 2019 года в Татарии было свыше 3,07 тыс. сельских населённых пунктов, численность сельского населения составляла 900 152 человека против 903 715 человек годом ранее.

Читайте также: Татария теряет население: умерших почти на 1 тысячу больше, чем родившихся