Нижний Новгород, , 04:36 — REGNUM

Отнюдь не сказочное и не природное явление — «молочная река» появилось в Нижегородской области. От жителей летят жалобы на смену цвета реки Рахма Кстовского района, претензии высказывают к предприятиям, чьи стоки могут и быть причиной. Нижегородцы возмущены, а минприроды области пообещало провести проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Река Рахма Принт-скрин из группы vk.com «Регион-52»

Жалоба с приложением фотографий появилась в одной из групп соцсетей:

«Нижегородская область, Кстовский район, деревня Ржавка, речка Рахма».

Ситуация вызвала активное обсуждение среди жителей региона:

«Молочная река, кисельные берега…», «Миром правят деньги… Так печально, люди природу губят!», «Позовите телевидение. Тут выступал кто-то по России, что миллиарды выделены на оздоровление Волги. Может и на Ржавку выделят», «Хватит засирать свой дом, свою землю!!!», «Живём там, регулярно наблюдаем подобную картину. Никому нет дела. Хотя в самой деревне проживают представители Кстовской администрации. А сколько мусора сваливают в артемовских лугах и на территорию бывших ферм, и говорить не приходится. А на жалобы разводят руками, предлагают своими силами ловить тех кто мусор сваливает», «Да там озеро белое всё, причём огромное. Вся рыба сдохла и воняет, а озеро называется Святое, всем пофиг хоть и жаловались много раз, не могут найти трубу», «Прям как в сказке «молочные реки и кисельные берега», только вот эффект далеко не сказочный!»

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, комментируя пост, со своего официального аккаунта пообещало провести проверку силами межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды ведомства:

«По результатам обследования будет принято соответствующее решение. По результатам предыдущей проверки виновные привлечены к ответственности».

В министерстве также уточнили, что ранее было выявлено попадание загрязняющих веществ в реку по ливневому стоку, но источник не был обнаружен. А так как «коммуникации имеют хозяина, он и привлечен к ответственности» на сумму 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии подобное явление произошло в Аксубаевском районе, где река Малая Сульча периодически меняла цвет на молочный. Специалисты минприроды РТ, выехав на место, обнаружили причину. В итоге была демонтирована сбросная труба Аксубаевского маслодельного завода.

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