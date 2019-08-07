Нячанг, Вьетнам, , 02:36 — REGNUM

Новый рейс, соединяющий город Цзеян в провинции Гуандун на юге Китая с вьетнамским Нячангом, был запущен вьетнамским оператором, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Рейс будет осуществляться вьетнамской авиакомпанией Vietjetair самолетами Airbus A321. Рейс будет вылетать из Нячанга в 15:25 по местному времени и прибывать в Цзеян в 16:00 по Пекинскому времени. Обратный рейс из Цзеяна будет вылетать в 19:00 по Пекину и прибывать в Нячанг в 21:50 по местому времени.

Первый рейс вылетел из Нячанга 6 августа. Нячанг является популярным вьетнамским туристическим городом, и особенно он пользуется популярностью среди китайских туристов.

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