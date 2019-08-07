Далянь, Китай, , 00:23 — REGNUM

В общей сложности 144 подозреваемых были схвачены полицией города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая за организацию финансовой пирамиды, в которую было вовлечено более 85 млн юаней (около $10,8 млн), сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Полиция обнаружила во второй павлине 2017 года, что огромное количество людей часто собирается в определенных местах города Далянь. Предварительное расследование убедило власти, что речь идет о крупномасштабной финансовой пирамиде. В ряде мест были проведены рейды, однако организация, тем не менее, продолжила свое существование.

После дальнейшего расследования полиция направила более 1 тыс. офицеров в рамках 129 групп в целый ряд провинций и городов центрального подчинения в середине июня 2019 года и задержала в общей сложности 144 подозреваемых, включая главарей банды по фамилии Чэнь и Бань.

Полиция также изъяла 43 транспортных средства, заморозила более 85 млн юаней денежных средств на почти 6 тыс. счетов, а также разогнала более 10 тыс. участников за время операции. Расследование продолжается.

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