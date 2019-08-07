Шэньчжэнь, Китай, , 00:13 — REGNUM

Спустя год после выпуска первого блокчейн-инвойса, в южном китайском мегаполисе Шэньчжэне было выпущено уже 6 млн таких инвойсов, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Согласно налоговому бюро города Шэньчжэнь провинции Гуандун, среднее количество выпускаемых в день блокчейн-инвойсов составляет 44 тыс. штук на общую сумму 3,9 млрд юаней ($544 млн) за транзакции в 113 секторах. В настоящий момент более 5,3 тыс. компаний страны подали регистрацию на использования блокчейн-инвойсов.

Все большее число местных ресторанов, банков и прочих организаций с августа 2018 года переходят на новые технологии. Теперь сервис широко используется в сфере финансов, розничной торговли и общественного питания Шэньчжэня.