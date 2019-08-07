Ухань, Китай, , 00:10 — REGNUM

Двум близнецам с болезнью сердца была спасена жизнь благодаря успешной пересадке сердца, которая была проведена в госпитале города Ухань центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 6 августа газета China Daily.

Трехлетние братья-близнецы родились в провинции Сычуань на юго-западе Китая в июне 2016 года. У них была диагностирована дилатационная кардиомиопатия в сентябре 2018 года и в апреле 2019 года соответственно. Как сообщили хирурги, операция стала первой педиатрической трансплантацией сердца близнецам в Китае.

Младший брат по имени Лэлэ имел крайне слабую сопротивляемость болезни с самого его рождения. На конец 2017 года он был госпитализирован с пневмонией, вызванной лихорадкой. Тогда же у него и было диагностировано заболевание. Однако, его сердце функционировало нормально до того времени.

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