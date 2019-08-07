Кострома, , 00:04 — REGNUM

Бойцы Костромского поискового отряда «Харон» в составе сводного поискового отряда Костромской области станут участниками международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин».

Крупнейшая в России военно-историческая экспедиция пройдет на местах боев Великой Отечественной войны на территории Кировского района Ленинградской области близ урочища Вороново с 10 по 24 августа. В ней примут участие более 650 человек — исследователи из Киргизии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также поисковики 25 регионов России.

Поисковые работы пройдут на рубежах обороны Ленинграда — вся поверхность в этих лесных местах испещрена десятками тысяч воронок, окопов, ячеек, блиндажей, десятками километров ходов сообщения обоих противников. На этой территории — сотни неучтённых братских и одиночных могил, десятки полковых и дивизионных кладбищ.

В боях с сентября 1941 по январь 1944 года здесь погибли по разным оценкам 27−29 тысяч советских солдат.

Начинающие костромские «хароновцы» поступят в «Школу поисковика», где научатся работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны.

Более опытные примут участие в тематических круглых столах, творческих вечерах, презентациях поисковых отрядов, исторических викторинах. Для всех будут работать интерактивные реконструкторские площадки и музей поисковых находок.