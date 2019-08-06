Вена, , 23:41 — REGNUM

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, перешёл в собственность государства, сообщает 6 августа британское издание Daily Mail.

Мемориальный камень против войны и фашизма перед домом, в котором родился Адольф Гитлер. Браунау-ам-Инн, Австрия (cc) Anton-kurt

Владелица этого дома по решению суда должна получить компенсацию в размере 810 тыс. евро. Это судебное решение должно поставить последнюю точку в споре о принадлежности здания, продолжающегося в Австрии с 2017 года.

Стоит отметить, что ранее австрийские власти высказывались за снос здания, однако теперь архитекторам предложено представить правительству проекты, позволяющие использовать место рождения нацистского фюрера в «положительном русле».

Глава МИД Австрии Вольфганг Пешорнас заявил, что правительство не допустит использования здания в каких-либо пронацистских целях.

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