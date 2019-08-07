Екатеринбург, , 00:02 — REGNUM

В Свердловской области усилили программу развития областного научно-промышленного комплекса. Решение приняли на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информационной политики.

Финансирование соответствующей госпрограммы по развитию науки и промышленности до 2024 года увеличили почти до 3,1 млрд рублей.

Изменение будет дофинансировано за счёт федеральных и областных средств. Кроме того, будут задействованы и внебюджетные источники.

Напомним, 24 апреля 2019 года в Екатеринбурге создали Координационный совет научных организаций Уральского региона. Новое объединение позволит ещё больше направить деятельность научных организаций на решение ключевых задач и проблем Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге создан координационный совет научных организаций Урала